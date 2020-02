Faltboot-Club Hamm Marl e.V. 55 beim 21. Besentag dabei

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben ihre Teilnahme am diesjährigen Besentag bereits zugesichert. Mit dabei sind natürlich wieder viele Vereine , die bereits seit 1999 am traditionellen Frühlingsputz teilnehmen. Und auch bei der 21. Auflage des großen Frühlingsputzes wird es wieder zahlreiche Vereine geben, die am 29. Februar ihre Ärmel für eine saubere Stadt hochkrempeln. Der Faltbootclub Hamm Marl beteiligt sich auch im diesem Jahr wieder am Besentag in Marl und säubert Flächen am Kanal rund ums Bootshaus. Um 12 Uhr werden die Abfallsäcke vor der Einfahrt zum Bootshaus für den ZBH zum Abholen bereit gestellt. Danach gibts Kaffee und Kuchen im Vereinsraum. Alle Mitglieder und Freunde sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

21. Besentag

Der Besentag geht in diesem Jahr in die 21. Runde. Die große Bedeutung am Besentag hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Sauberkeit in der Stadt für viele Marlerinnen und Marler „einen hohen Stellenwert“ hat. Im vergangenen Jahr fegten insgesamt 2.808 Bürgerinnen und Bürger über die Marler Plätze und sammelten für ihre Stadt etwas mehr als neun Tonnen Müll und Abfall ein.

BINGO-Besenparty

Alle Helferinnen und Helfern, die Marl fit für den Frühling machen und Grünflächen, Parks und Spielplätze von Unrat befreien wollen, werden zum Abschluss für ihre Mühen mit der BINGO-Besenparty am Zentralen Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) an der Zechenstraße 20 belohnt. Dort wird es neben Gulaschsuppe und Würstchen auch eine vegetarische Mahlzeit geben. Beim BINGO winken außerdem attraktive Preise.