Am 30. August 2020 wird Christian Richter offiziell in sein Amt als Pastor der Friedenskirche in Marl an der Bergstraße eingeführt. Er folgt auf Gert Höhne, der im Mai 2019 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der Gottesdienst startet am 30.08.2020 um 10:00 Uhr und läuft unter Beachtung der Coronaregeln ab. Die limitieren Plätze in den Gemeinderäumen sind nach Voranmeldung bereits vergeben. Der Einführungsgottesdienst wird aber parallel live im Internet unter www.friedenskirche-marl.de übertragen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Christian Richter jemanden gefunden haben, der die Arbeit in der Stadt in unserem Sinne fortsetzen wird", sagte Gemeindeleiter Peter Bülow. Richter hat bereits angekündigt, den Kontakt zu den anderen Konfessionen und auch zu den Behörden genauso wie sein Vorgänger zu suchen. Christian Richter war zuletzt 10 Jahre in der Gemeinde Delmenhorst tätig. Nun ist er mit seiner Frau und vier Kindern ins Ruhrgebiet gezogen. Mit im Umzugswagen hatte er 250 Kilo Legosteine. Den kleinen bunten Klötzen gilt seine Leidenschaft. Die ersten LEGO-Tage in der Friedenskirche werden wohl nicht lange auf sich warten lassen.