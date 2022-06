Die Urlaubsplanung ist in diesem Sommer erneut eine Herausforderung. Zwar bremsen dies-mal nicht die Corona-Beschränkungen die Reiselust, aber ausgebuchte Quartiere und ausge-fallene Flüge machen für viele den Ferienstart zu einem Streßtest. So ging es auch den Ju-gendmitarbeitern der Friedenskirche. Das lange gebuchte Quartier für die Sommerfreizeit mußte wegen neuer Brandschutzauflagen kurzfristig absagen. Was folgte war eine intensive Suche nach einer Alternative. Die fand man tatsächlich an der Spitze Dänemarks in einem Jugendhaus in Thy Bo, nahe dem Nationalpark Thy. Und es sind sogar noch ein paar Plätze frei. Teilnahme ist ab 12 Jahre möglich.

„Kingdom – was macht einen wahren König aus?“ ist das Motto der Freizeit, die vom 29.07.2022 bis 06.08.2022 läuft. Die Mitarbeiter versprechen eine Woche voller Highlights mit actionreichen Geländespielen, chillen am Lagerfeuer, Sport und gutem Essen. Die An- und Ab-reise erfolgt mit dem Bus. Die Woche kostet inklusive Vollverpflegung 260 €. Das zweite Kind aus einer Familie zahlt 240 €.

Weitere Infos gibt es unter der Nummer 0157/32606684.

Anmelden kann man sich unter in-fo@friedenskirche-marl.de oder direkt online unter: www.friedenskirche-marl.de/angebote/jugendliche/freizeit/