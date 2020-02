Der Countdown läuft und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am 14.03.2020 geht das Frühlingsfest der Marler Bürgerstiftung in der Marler Vesthalle an den Start.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto: "Feiern mit Freunden und Gutes tun!" Fast 300 Karten konnten die Verantwortlichen der Marler Bürgerstiftung schon verkaufen. Dennoch gibt es jetzt noch ausreichend Karten für alle, die sich jetzt entschließen, an unserem Frühlingsfest teilzunehmen, freut sich Uta Heinrich, Vorsitzende der Marler Bürgerstiftung. "Unser Ziel war es, eine hochwertige Benefizveranstaltung für den Guten Zweck zu veranstalten. Und die Resonanz auf die Karten zeigt, dass wir damit die Bürger unserer Stadt und im Vest Recklinghausen ansprechen." so Uta Heinrich weiter.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Leseinsel in der Bonifatiusschule Marl. Denn Lesen und Schreiben ist die Schlüsselkompetenz für Bildung und damit für die Chance auf einen guten Lebenslauf!

Damit der Spendentopf gut gefüllt überreicht werden kann, findet beim Frühlingsfest eine Tombola statt. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel ein Gala-Essen einschließlich Getränke für 2 Personen im Goldenen Anker bei Björn Freitag in Dorsten, eine Fahrt mit dem Heißluftballon der Sparkasse Vest Recklinghausen oder eine private Brauereibesichtigung.

Das Team von Gehron Floristik wird mit einer bunten Blumenauswahl auf den Tischen und im Saal den Besuchern in der Marler Vesthalle ein frühlingshaftes Ambiente bieten.

Kulinarisch werden die Gäste mit Frühlingskompositionen aus dem Feierabendhaus verwöhnt. Neben einer Gemüseterrine mit Mangold über hausgebeizten Lachs bis hin zum Bärlauchrisotto mit Maispoularde und frisch zubereitete Crepes bleiben keine Wünsche offen. Die einzelnen Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes auf Teller angerichtet.

Auch darf beim Frühlingsfest 2020 das Tanzbein geschwungen werden. Die Showtime Company wird die Gäste in der Marler Vesthalle mit einer internationalen Musikauswahl auf die Tanzfläche ziehen.

Wer beim Frühlingsfest noch dabei sein möchte, sollte schnell sein und sich über die Internetseite der Marler Bürgerstiftung (www.marlerbuergerstiftung.de) seine Karten zum Preis von 59,00 € (inkl. Buffet und Sektempfang) reservieren.

Nicht nur digital auch analog kann man Karten kaufen. Erhältlich sind auch noch Karten in den Hauptstellen der Volksbank Marl-Recklinghausen eG und der Sparkasse Vest Recklinghausen in Marl-Hüls.