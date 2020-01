Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des Briefmarken-Sammler-Vereins Marl statt. Neben der Versammlung stand auch der Tauschtag und ein gemeinsames Grünkohlessen auf dem Programm. Nach dem Gedenken an vier verstorbene Mitglieder folgte der Kassenbericht und das Entlasten des alten Vorstands.

Zur Neuwahl des neuen Vorstandes wurden Gerd Mentfewitz zum 1. Vorsitzenden und Pressesprecher Ludger Köhler zum 2. Vorsitzenden, Joachim Enax zum Schatzmeister, Wolfgang Müller zum stellvertretenden Schatzmeister, Viktor Sczesny und Wolfgang Tauz zum Beisitzenden gewählt. Geehrt wurden Joachim Enax jun. und Viktor Sczesny für 25 Jahre Mitgliedschaft. Ebenso wurden fünf Mitglieder zu ihren Geburtstagen geehrt. Hubertus Guschok und Klaus Kahl wurden zu Ehrenmitgliedern gewählt und sind so mittels Wahl Beisitzer des Vorstandes. Klaus Kahl leitete zehn Jahre als Vorsitzender und zehn Jahre als Geschäftsführer den BSV Marl. Er trug den BSV Marl in ein neues Jahrtausend, war stets mit seinem Einsatz für ihn da und seine Fußstapfen haben für eine große Akzeptanz und Bekanntheit des BSV in Marl und im Kreis Recklinghausen gesorgt. Auch Helmut Zimmermann war über acht Jahre Schatzmeister des BSV und trug mit seiner guten und gewissenhaften Arbeit und Einbringen in den BSV zu dessen stabilen Bilanzen bei.

Zur Hauptversammlung gab es Grünkohl

Nach der Versammlung erfolgte der Tauschtag mit Verlosung, bei der eine Armbanduhr das Hauptlos war. Anschließend fand das gemeinsame Grünkohlessen statt.