Die Sonne zierte sich in der letzten Zeit allzu häufig, doch die Wassertemperaturen im Marler Guido-Heiland-Bad kommen immer mehr auf Touren.

Dennoch finden nur wenige Besucher den Weg in die Alt-Marler Oase, wenngleich es die Unerschrockenen gibt, die bei Wind und Wetter ihre Runden in dem Bürgerbad drehen. Die ehrenamtlichen Betreiber hoffen allerdings auf zunehmende Resonanz in den kommenden Wochen.

Immerhin stehen die Sommerferien vor der Tür - und natürlich sind alle geforderten Vorsichtsmaßnahmen in der unwirtlichen Corona-Zeit in den und um die Volkspark-Becken getroffen.