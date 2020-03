Fast jeder hat eins. Ein altes Handy, dass irgendwo ungenutzt in einer Schublade liegt. Deutschlandweit sind es schätzungsweise über 124 Millionen. Und auch wenn sie nicht mehr funktionieren, können sie noch für einen guten Zweck dienen.



Das Marler Weltzentrum sammelt alte Handys. Die darin enthaltenen Rohstoffe werden recycelt und noch nutzbare Geräte zur Wiederverwendung auf bereitet. Für jedes Handy erhält das internationale katholische Missionswerk missio einen Anteil des Erlöses für die „Aktion Schutzengel“, einer Aktion für Familien in Not, weltweit. Bürger die bei der Aktion mitmachen möchten können ihr altes Mobiltelefon im Marler Weltzentrum im Marler Stern abgeben. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 15 bis 18 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlost missio am 22. April zehn Preise. Darunter ein fair gehandeltes Handy als Hauptpreis.

Das Missionswerk macht auch darauf aufmerksam, dass in Handy illegales Coltan verbaut sein kann. Dies stammt häufig aus Konfliktregionen mit der Milizen im Osten der Demokratischen Republik Kongo ihren Krieg finanzieren und damit Millionen Menschen zu Flüchtlingen macht. missio ruft daher die Handy-Nutzer auf an die Mobilfunkhersteller zu appellieren kein illegales Coltan mehr zu verwenden.