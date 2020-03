Zugunsten der Aktion "Wir helfen" Aaron findet am Samstag, 28. März, ein Benefizspiel auf der Bezirkssportanlage, Schulstraße 49, statt. Auf dem Platz treten die "Ruhrpotthelden" gegen den TuS 05 Sinsen (Alte Herren) an. Dazu gibt es eine Live-Bühne, eine Tombola, leckere Waffeln und eine Hüpfburg. Die Aktion beginnt um 14 Uhr, Anstoß ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es soll jedoch möglichst viel Geld für Aaron und seine Familie eingenommen werden.

Aaron ist ein 8-jähriger, schwer kranker Marler Junge, bei dem ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. Bedingt durch seine Krankheit kommen auf die Familie nicht nur seelische, sondern auch große finanzielle Belastungen zu. Da soll das Benefizspiel ein klein bisschen Abhilfe schaffen. Die Idee zu der Aktion hatten Sandra und Jessy, gute Freundinnen von Aarons Eltern. Sie sprachen Sky-Reporter Dirk Große-Schlarmann an, der wiederum Kontakt zu Ingo Anderbrügge und seinen „Ruhrpotthelden knüpfte. „Ruhrpotthelden ist ein Team von Menschen, das etwas Gutes über den Fußball erreichen möchte“, erklärt der frühere Mittelfeldspieler des FC Schalke 04. Zu der engagierten Truppe zählen Unternehmer aus der Region und Menschen aus der Öffentlichkeit. Treibende Kraft und Motor der Initiative ist Ingo Anderbrügge, legendärer Eurofighter und engagierter Unternehmer im Kreis Recklinghausen. Als Anderbrügge die Geschichte des kleinen Aaron seinen „Helden“ erzählte, waren diese sofort Feuer und Flamme, den Jungen und seine Eltern zu unterstützen. Ein Anruf beim TuS-Vorsitzenden Uwe Schirrmeister genügte: „Da machen wir mit.“

Zuspruch bei der Organisation ist groß

Vom TuS stellten sich sofort die Alten Herren Zur Verfügung, die Nutzung der Platzanlage war schnell geklärt. Dafür mussten einige geplante Spiele an diesem Samstag verlegt werden, aber alle gegnerischen Vereine hatten Verständnis und unterstützten den Verein sofort und unkompliziert, wie Thomas Sliwa vom TuS 05 berichtet. „Unser Sport ist aktuell stark in der Diskussion“, erklärte Ingo Anderbrügge in Anbetracht der unschönen Diffamierungs- und Rassismusdebatten, „aber in solchen Momenten kann der Fußball eine ganz andere Seite zeigen und seine gesellschaftliche Verantwortung beweisen.“ Von der Aktion haben auch die Hülser Oktoberfestwirte gehört und werden die Spenden und Einnahmen aus dem Benefizspiel um einen relevanten Betrag erhöhen, wie Oktoberfestwirt Wilhelm Ovelhey erklärte. Auch das eine tolle Geste der rührigen Marler Gastronomen.

Vorbei schauen und helfen

Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel zwischen beiden Teams freuen. Für die „Ruhrpotthelden“ werden gestandene Ex-Profis wie Thomaz Waldoch, (Schalke 04), Thomas Kruse (Schalke 04, geborener Recklinghäuser) oder Jörg Lipinski (RW Essen, RW Oberhausen) dabei sein. Aber auch Unternehmer aus der Region wie Wolli Krämer (der gleich noch seinen Eiswagen mit nach Sinsen bringt), Finanzfachmann Frank Staffel oder etwa der Medizinexperte Rainer Stern schnüren die Fußballstiefel für den guten Zweck. Last but not least ergänzen Prominente wie Schauspieler Patrick Hufen (RTL-Serie “Die Versicherungsdetektive“), 1LIVE-Gefahrenreporter Daniel Danger und „Beet-Bruder“ Ralle Enloer (VOX) das Team der „Ruhrpotthelden“. Fans können Ihren Stars und Idolen ganz nah sein. Am Ende der Pressevorstellung zog Ingo Anderbrügge noch ein echtes As aus dem Ärmel. Am 28. März wird Schalkes „Jahrhunderttrainer“ Huub Stevens an der Seitenlinie stehen und das Team der „Ruhrpotthelden“ coachen. Auch für den legendären „Knurrer von Kerkrade“ ist es eine Ehrensache, bei dieser Aktion mitzumachen.