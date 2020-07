Leider landen immer wieder auch Hunde-Welpen im Tierheim. Nicht gerade der schönste Start für einen knuddeligen Fellträger, der die Welt erkunden möchte, von Spieltrieb und Streichel-Orgien hin- und hergerissen ist. Und so geht's auch dem kleinen Knut, der momentan im Tierheim Marl aufwächst.

Dort werden natürlich alle Tiere geliebt, aber den kürzesten Weg ins Herz eines Zweibeiners haben eben Babys jeder Tierart. Ursprünglich hieß der putzige Kerl Ritz, aber weil er aussieht, wie ein kleiner Eisbär wurde er schnell ein Knut.

Der Jungspund ist am 6. Februar 2020 geboren

Der kleine Eisbär im Hundegewand ist am 6. Februar 2020 geboren. Der junge Rüde ist aufgeschlossen, freundlich zu allem und jedem und er bekommt gerne mal seine „dollen fünf Minuten“.

Total unvoreingenommen und noch ohne jegliche schlechte Erfahrung ist er gerne immer und überall dabei. Er kann für ein Leckerchen sogar schon sein Temperament zügeln und macht schön Sitz - aber nur kurz. Knut konzentriert sich gerne auf den Menschen, lässt sich aber noch schnell von ganz vielen Dingen ablenken, ein Jungspund eben.

Das Thema „stubenrein“ wird gerade kräftig geübt. Knut ist sehr intelligent und kann sehr gut hündisch. Der Kleine passt in eine Familie, die sich der Verantwortung bewusst ist und viel Geduld mitbringt. Aufgrund seiner Statur, er sieht aus wie ein Labrador auf kleinen Beinchen, sollten nicht so viele Treppen im neuen Zuhause sein. Das wäre das einzige, was man schon berücksichtigen sollte.​

Wer jetzt neugierig geworden ist und den kleinen Kerl kennenlernen möchte, wendet sich einfach per E-Mail info@tierheim-marl.de oder telefonisch unter der 02365 / 21942 an das Tierheim Marl. ​