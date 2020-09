"Wasser Marsch" heißt es am Sonntag, 6. September, für den besten Freund des Menschen, denn das Bürgerbad an der Loemühle, Ovelheider Weg 2 in Marl, lädt Hunde zum plantschen ein. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr können sich die Fellnasen im kühlen Nass so richtig austoben.

Neben dem Badespaß darf natürlich auch abseits der Schwimmbecken gespielt und getobt werden. Am 20. September gibt es dann gleich noch mal eine Gelegenheit, in den Pool zu springen.