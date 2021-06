Selten sind im Tierheim Marl junge Katzen allein zu vermitteln. Klara macht da mal eine Ausnahme, denn die zirka ein- bis zweijährige Mieze mag überhaupt keine Artgenossen und mobbt diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Ganz doof wird es für die anderen Katzen, wenn Menschen zu Besuch kommen, die hätte Klara nämlich gerne ganz für sich allein und will schmusen, spielen und ganz viel Aufmerksamkeit. Noch nicht einmal andere Katzen fotografieren ist gestattet. Ein Körperteil von Klara ist immer im Bild.

Gesucht wird für Prinzessin Klara eine Familie, in der immer was los ist und in der sich wechselnde Schmuse- und Spielpartner finden lassen. Kinder sollten schon im Teenageralter sein, denn Klara kann auch mal ihre Krallen einsetzen, wenn sie ihren Willen nicht bekommt. Wie eine richtige Katze eben.

Ein gesicherter Balkon wäre die Krönung des Katzenglücks. Klara ist lieb, verschmust und ein echt witziges Katzenmädchen. Wer Klara kennenlernen möchte, sendet Sie eine E-Mail an info@tierheim-marl.de.