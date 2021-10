Die Tanzgruppe „The Diamonds“ des Tanzsportclubs Schwarz-Silber Marl e.V. sucht Verstärkung. Unter Anleitung von TSC-Trainer Mirko Müller werden Elemente aus Jazz Dance, Salsa und Hip-Hop zu mitreißenden Choreografien kombiniert. Dabei steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund.

Nach den Herbstferien (Donnerstag, 28.10.2021) startet die Gruppe mit einer neuen Choreografie: gerade der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen für neue Mittänzer und Mittänzerinnen! Trainiert wird donnerstags von 17:30 bis 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Ernst-Immel-Realschule (Otto-Hue-Str.).

Wer Lust hat, in einer tollen Gruppe zu cooler Musik zu tanzen, kann einfach mal vorbeischauen und unverbindlich ein Probetraining mitmachen. Angesprochen sind erwachsene Frauen und Männer.

Nähere Informationen auf www.tsc-schwarzsilber-marl.de oder per E-Mail an Günter Amler 2-Vorsitzender@tsc-schwarzsilber-marl.de mit einer Telefonnummer für einen Rückruf.