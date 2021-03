Isabelle hat schon viel erlebt in ihrem jungen Katzenleben. Dazu gehört auch, dass sie an der Straße ihren Nachwuchs geboren hat. Glücklicherweise entdeckten das aufmerksame Menschen und die Mama konnte im September letzten Jahres mit ihren Kitten ins sichere Tierheim Marl gebracht werden.

Die Familie ist an einem großen Fitnessstudio direkt an einer Hauptstraße in Marl gesichert worden. Trotz des Stresses war sie ihren Babys eine wundervolle Mama. Jetzt sind natürlich alle Kleinen vermittelt, nur die schüchterne Isabelle blieb alleine zurück und wartete bislang vergebens auf ein Zuhause, denn sie sollte nicht wieder zurück auf die Straße.

Für die ungefähr zwei Jahre junge Tricolor wird ein ruhiges Zuhause mit Freigang nach Eingewöhnung gesucht. Hunde kennt Isabelle nicht und Artgenossen braucht sie nicht wirklich.

Schüchterne Tricolor aus dem Tierheim Marl sucht ein Zuhause

Um Isabelles Herz zu erobern, ist viel Geduld und Ruhe gefordert, denn die schüchterne Maus braucht Zeit. Kleine Spielchen fördern den Vertrauensaufbau und werden von vorsichtigen Samtpfote gerne angenommen.

Wer Isabelle kennenlernen möchte, kann gerne per E-Mail einen Termin vereinbaren: info@tierheim-marl.de.