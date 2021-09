Am 3.10. starten die Lions Clubs aus Marl mit dem Verkauf des Adventskalenders

Das am 3. Oktober traditionell stattfindende Volksparkfest ist wohl abgesagt, dennoch wird im Guido-Heiland-Bad an diesem Tag in einem an die Corona-Pandemie angepassten Rahmen ein Hauch des beliebten Volksfestes verbreitet. Die beiden Lions Clubs aus Marl und die Guido-Heiland-Bad Initiative laden an diesem Tag in das Freibad zu Kaffee, Kuchen, Wein und rockiger Musik ein. Die Lions werden an diesem Tag wie in den Vorjahren, die Verkaufsaktion der Benefiz-Adventskalender starten. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Lions-Rock-Band Löwenherz, die nach einer anderthalb Jahre andauernden Corona-Zwangspause, in der alle Liveauftritte abgesagt wurden, nun Teile ihres neuen Bühnenprogramms für 2022 präsentiert.

Der Advent bringt 393 Preise

Der Lions Club Marl und der Lions Club Marl-im-Revier planen und organisieren diese für beide Clubs größte Benefizaktion seit Anfang diesen Jahres. Weit über 110 Unternehmen und potenzielle Preisstifter wurden angesprochen, die Verkaufsstellen für den Kalender mussten gewonnen werden, die Preise wurden eingesammelt und gelistet, ein Kalender wurde gestaltet und gedruckt und nicht zuletzt mussten auch noch die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Für die Organisatoren ein Mammutprojekt, das jetzt mit dem Verkauf der 5.000 streng limitierten Kalender ab dem 3. Oktober in die Endphase geht. Der Kalender zeigt als heimatliches Motiv die als Heimatmuseum genutzte ehemalige Wassermühle und Rahmsche Schmiede im Volkspark von Alt-Marl. Das Foto hat der Marler Fotograf Ralf Deinl, der das historische Gebäude im ersten Schnee des Jahres stimmungsvoll in Szene gesetzt hat, den beiden Clubs zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

„Wir sind wieder froh, von den örtlichen Unternehmen so viel Unterstützung zu bekommen,“ erläutert Anke Eich, Präsidentin des Lions Club Marl-im-Revier. „Wir konnten viele Gutscheine für wertvolle Einkäufe, leckere Restaurantmenus und ausgewählte Dienstleistungen als Spenden und auch Geldpreise sammeln. Dafür herzlichen Dank.“ Hinter den 24 Türchen des Kalenders verbergen sich die nahezu 400 Preise im Gesamtwert von 13.500 €. Dabei hat jeder Kalender eine Gewinnchance, die über eine einmal für jeden Kalender vergebene und auf der Vorderseite eingedruckte Losnummer gesichert wird. Die Gewinner können dann Ihre Preise gegen Vorlage des Kalenders direkt beim Lions Club bis zum 31.1.2020 eingelöst werden. Die Ziehung der Losnummern erfolgt unter rechtlicher Aufsicht. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember 2021 auf den Internetseiten der beiden Clubs und in der Marler Zeitung veröffentlicht. Auf der Rückseite des Kalenders findet man natürlich alle Informationen und Kontaktadressen.

Der 3. Oktober ist der Startschuss für den Kalenderverkauf im Guido-Heiland-Bad. Ab 11 Uhr können dort die Kalender erworben werden. Auch in den Wochen danach werden auf den Wochenmärkten in Hüls und Brassert, im Marler Stern und an vielen weiteren Stellen in Marl der Kalender verkauft und über die Arbeit der Lions Clubs informiert.

Auch für die Musiker der Rockband Löwenherz ist der 3. Oktober ein besonderer Termin. Der letzte Auftritt liegt jetzt schon nahezu anderthalb Jahre zurück. Während der Corona-Pandemie musste die Band 8 Auftritte und auch das beliebt Sommer Rock Festival absagen. Auch Proben waren im Lockdown nicht möglich. Seit zwei Monaten feilen die Löwenherzen an dem neuen Programm für die Konzerte in 2022. Einen Vorgeschmack auf die neuen Titel und das erste Konzert der Band am 4. Dezember am Kotten Nie in Gladbeck können die Rockfreunde am 3. Oktober im Guido erhalten. Ab Mittag spielt Löwenherz unter dem Sprungturm und begleitet musikalisch die Aktionen der Lions und des Guido Heiland Bads im und am Beckenrand.

Alle Infos in Kürze:

Kalenderpreis: 5 €

Auflage 5.000 Exemplare

Motiv: Wassermühle und Rahmsche Schmied in Alt Marl, Foto: Ralf Deinl

Der Reinerlös aus dem Verkauf geht an karitative Organisationen in Marl

Insgesamt 393 Preise im Gesamtwert von 13.500 €, Hauptpreis 1.000 € in Bar

Internet:

Infos zur Aktion und eine Übersicht mit Adressen der Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet: www.lions-marl-im-revier.de/activities/adventskalender/

Online-Bestellung: www.lions-marl-im-revier.de/bestellungen

Facebook: www.facebook.com/LionsClubMiR

Konzerttermine Löwenherz:

3.10.2021 Guido-Heiland-Bad - Alt Marl

4.12.2021 Weihnachtsrock - Kotten Nie, Gladbeck

26.2.2022 Winterrock - Mulvanys Irish Pub in Alt-Marl

Noch offen Weinfest - Altmarkt an der Georgskirche in Alt-Marl

25.6.2022 Sommer Rock Festival 2022 - Hof Vortmann Frentrop/Altendorf