Am Mittwoch dieser Woche kam das Signal aus dem Organisationsteam der beiden Marler Lions Clubs: Fast alle Kalender sind verkauft – Die letzte Verkaufsaktion im Marler Stern am 28.11.2020 fällt aus. Damit war das Riesenengagement der Löwen in Zeiten der Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie überraschenderweise schon vor dem Ende des offiziellen Verkaufsendes am letzten Novemberwochenende erfolgreich. „Wir haben im Frühjahr sehr kontrovers und intensiv diskutiert, ob eine Verkaufsaktion ohne Veranstaltungen, Konzerte und öffentliche Zusammenkünfte überhaupt darstellbar sein wird,“ erläutert Anke Eich, Präsidentin des Lions Club Marl-im-Revier, spürbar erleichtert. „Wir haben dann gesagt, wir machen das: Auch, weil das die einzige Aktion ist, mit der wir in 2020 überhaupt Spendengelder für die karitativen Einrichtungen in Marl generieren können.“

Erreicht wurde dieses Ergebnis durch die deutliche Ausweitung der Vorverkaufsstellen, über eine intensivere Berichterstattung in der Presse und den sozialen Medien, über eine spezielle Bestellseite im Netz und nicht zuletzt auch durch den aktiven Einsatz der Lions, die über die persönlichen Kontakte und Ansprachen die Kalender für den guten Zweck unter die Leute gebracht haben.

„Im Moment haben wir noch nicht alle Vorverkaufsstellen kontaktieren können, so dass hier durchaus noch einzelne Kalender erworben werden können,“ ergänzt Steve Meyer, Präsident des Lions Club Marl. Doch auch diese Restbestände werden wohl bis Ende der Woche mit Sicherheit verkauft sein. Eine besondere Überraschung halten die Lions aber noch für die Fans eines Fußballclubs in blau weißen Farben vor. Hier konnte das Organisationsteam den Kalender mit der Losnummer 1904 als eines der letzten Exemplare sichern, der jetzt im Rahmen einer Versteigerung im social media Kanal facebook an den meistbietenden Schalke-Fan für den guten Zweck angeboten wird. Die Adresse zum Mitbieten: www.facebook.com/LionsClubMiR