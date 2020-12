Kurz vor Weihnachten überraschten die Mitglieder des Lions Club Marl-im-Revier den Kinderschutzbund mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Damit setzen die Lions die regelmäßige Unterstützung der Marler Einrichtung fort. Der Kinderschutzbund engagiert sich im Rahmen der Bundesinitiative „Frühe Hilfe“, seit 2002 in Marler Familien mit Angeboten für Gesundheit und Bildung. In Marl kümmert sich das Marler Kinder Netz unter der Bezeichnung "MarleKIN" seit 2007 vorrangig um Schwangere und Familien mit Säuglingen und kleinen Kindern unter drei Jahren. Die Spende, so Claudia Serschen vom Kinderschutzbund Marl, wird für ein betreutes Familienwochenende dringend benötigt, da im Jahr 2020 corona-bedingt viele Maßnahmen ausfallen mussten. So konnten die Mitarbeiter nicht persönlich die Familien besuchen, um Unterstützung zu geben und waren ausschließlich auf das Telefon als Kontaktmöglichkeit angewiesen.

Die Spende wurde vor dem Hintergrund der Pandemie dann auch im kleinen Rahmen von Inge Untiedt vom Lions Club Marl-im Revier in den Räumen des Kinderschutzbundes Marl an Claudia Serschen übergeben.