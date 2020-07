Auch in Zeiten der Corona-Pandemie geht die ehrenamtliche Arbeit weiter. Und dabei muss auch bei Durchführung der monatlichen Treffen bisweilen kreativ gehandelt werden. So auch bei der traditionellen Übergabesitzung, in deren Rahmen die Präsidentschaft auf den neuen Präsidenten wechselt.

In diesem Jahr wurde der Übergang auf die neue Präsidentin Anke Eich unter freien Himmel mit ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den Mitgliedern durchgeführt. Dabei hat der neue Vorstand in diesem Präsidentenjahr keine leichte Aufgabe. „Durch die Corona-Pandemie brechen uns nahezu alle Einnahmen, über die wir die sozialen Organisationen und Einrichtungen in Marl unterstützt und unsere Kulturarbeit finanziert haben, weg,“ erläutert die neue Präsidentin Anke Eich die schwierige Situation des Clubs. „Hinzu kommt, das viele unserer Mitglieder altersmäßig der Risikogruppe angehören und somit ebenfalls nur beschränkt zur Verfügung stehen.“

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Lions Club Marl-im-Revier in diesem Jahr auf die Neuauflage des Adventskalenders in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Marl. Schon jetzt haben die meisten Spender signalisiert, dass sie dieses Projekt mit Preisen wieder unterstützen werden.