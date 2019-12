Paschas Leidensgeschichte haben wir schon mal vorgestellt. Und auch wenn das Interesse und die Anteilnahme an dem traurigen Schicksal des Vierbeiners groß war, kein Zweibeiner klopfte an Paschas Tierheim-Zwinger und schenkte ihm ein neues Leben.

Deshalb stellen wir zum Jahresende noch einmal den wunderbaren Fellträger vor, um ihm vielleicht doch noch ein Happy Ende zu bescheren. Denn Pascha hat genug gelitten, weinte tagelang im Marler Tierheim, wartete auf seine Familie, die ihn dort alleingelassen hatte. Die Trennung brach ihm das Herz. Denn nach acht Jahren verlor er alles, was sein Leben ausmachte.

Übrigens ist der traurige Rüde ein Kangal oder Kangal-Mix, der schon einiges erlebt hat. 2010 wurde der damals noch sehr junge Hund von einer Familie aus der Türkei nach Deutschland gebracht und landete noch im selben Jahr im Tierheim. 2011 wurde er vermittelt und jetzt - acht Jahre später - ist er wieder zurück.

Pascha wurde seiner Familie vermutlich unbequem, denn nach einem Umzug gab es Ärger mit den Artgenossen in nächster Umgebung und als Folge auch mit den Nachbarn, dem Vermieter und dem Marler Ordnungsamt.

Im Tierheim gestrandet, litt die Schnüffelnase tierisch. Und jeder der Mitarbeiter bemühte sich liebevoll, das Herz des Hundes zu erreichen und gab ihm die Zeit, seine Trauer zu bewältigen.

Jetzt braucht Pascha eine dritte Chance. Seit Mitte August ist er im Tierheim Marl und alle sind begeistert von ihm. Pascha ist lieb und mag Menschen sehr gern und endlich ist sein kleines Hundeherz auch soweit, dass er es gerne noch einmal verschenken würde.

Der fitte Senior ist verlässlich und genießt die gemeinsamen Ausflüge. Auch den Maulkorb ist Pascha gewöhnt. Im Freilauf kann er ausgelassen herumtollen und nur noch manchmal blickt er traurig zu dem Parkplatz und schaut nach seinen Leuten.

Mehr Infos zu dem wunderbaren Senior unter Telefon 02365/21942 im Tierheim Marl/Haltern, Knappenstraße 81 in Marl..