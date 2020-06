Wunderschön, kräftig, intelligent, den Schalk im Nacken und die Ohren manchmal auf Durchzug, das ist Paul. Der kastrierte Mischling hat spanische Wurzeln und ist am 15. April 2014 geboren.



Dieser tolle Hund zeigt Unsicherheiten im Alltag und das kann heikel sein, wenn nicht mit ihm gearbeitet wird. Abgegeben wurde Paul im Tierheim Marl, weil es einen Beißvorfall gab. Ein teils ängstlicher Hund hat auf einer Feier einen Fremden gebissen. Zack, hat der Hund seinen Stempel und landet im Tierheim.

Da die Mitarbeiter mit ihren Tieren entsprechend umgehen und sie in den meisten Situationen „lesen“ können, gab es seit Einzug von Paul Ende Juli 2018 keinen einzigen Vorfall. Paul gehört in verantwortungsvolle und einfühlsame Hände und es muss mit ihm entsprechend gearbeitet werden. Er fährt gerne im Auto mit, läuft sehr gut an der Leine und lässt sich bei Begegnungen mit Artgenossen sehr gut "lenken". Kinder sollten nicht im neuen Zuhause leben.

Gesucht werden wirklich hundeerfahrene Zweibeiner, die Paul mit Kompetenz, Konsequenz, Geduld und Einfühlungsvermögen begegnen und ihn entsprechend auslasten können. Paul arbeitet aktuell mit einem Hundetrainer, der sich bereiterklärt hat, auch nach einer Vermittlung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Bei Interesse melden Sie sich im Tierheim Marl per E-Mail: info@tierheim-marl.de oder unter: 02365 21942.​