Weihnachten und die Adventszeit ist wohl schon einige Wochen Geschichte. Doch immer noch warten einige Preise auf die glücklichen Gewinner. Rund 80 der insgesamt 350 Preise der Lions-Adventskalenderaktion wurden noch nicht abgeholt. Wer also noch einen Kalender an der Wand hängen hat, sollte schnellstmöglich seine Nummern kontrollieren. Ein Blick auf die Internetseiten der beiden Marler Lions-Clubs reicht dabei aus. Hier sind alle Gewinnnummern veröffentlicht.

Die beiden Marler Clubs werden in den nächsten Wochen über die Verteilung der Erlöse der Benefizaktion beraten und anschließend die Spendenübergaben über Ihre Internetseiten und in der Presse bekannt geben.

Zur Geschichte der Aktion: Bis zum 28. November des letzten Jahres wurde der Lions Adventskalender von den beiden Lions Clubs Marl und Marl-im-Revier verkauft. Danach hieß es „rien ne va plus“, nichts geht mehr, da am folgenden Tag die Gewinner vom Notar ermittelt wurden. Seit dem 3. Oktober waren die Mitglieder beider Service-Clubs in Marl auf Veranstaltungen, Märkten, in Kantinen, Supermärkten und Einkaufszentren unterwegs, um die 5.000 Kalender zu einem Verkaufspreis von 5 € je Kalender unter die Marler Bevölkerung zu bringen. Und der Einsatz der rund 50 Lions-Aktiven hat sich gelohnt. Alle 5.000 Kalender konnten bis zum Ende der Verkaufsfrist abgesetzt werden.

Beim Volksparkfest am 3. Oktober wurde die größte Benefizaktion der Lions Clubs gestartet. Seit diesem Tag konnten die Bürger aus Marl und den Nachbarstädten den Kalender kaufen und jetzt mit etwas Glück einen der wertvollen Preise im Gesamtwert von über 13.000 € gewinnen. Die Hauptpreise, unter anderem auch 1.000 € in Bar, wurden in den letzten Wochen auch schon eingelöst.

Der Lions Club Marl und der Lions Club Marl-im-Revier organisieren diese für beide Clubs bisher größte Benefizaktion seit Mitte des letzten Jahres. Weit über 100 Unternehmen und potenzielle Preisstifter wurden angesprochen, die Verkaufsstellen für den Kalender mussten gewonnen werden, die Preise wurden eingesammelt und gelistet, ein Kalender wurde gestaltet und gedruckt und nicht zuletzt mussten auch noch die behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Für die Organisatoren ein Mammutprojekt, das jetzt mit der Bekanntgabe der Gewinner in die Endphase geht. Der Kalender zeigte als heimatliches Motiv die Georgskirche in Alt-Marl. Das Foto hat der Marler Fotograf Andreas Mix, der den Martinsumzug im vergangenen Jahr stimmungsvoll festgehalten hat, den beiden Clubs zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

Auch die noch verbleibenden Preise können gegen Vorlage des Originalkalenders an der auf der Rückseite des Kalenders und auf der Internetseite angegebenen Adresse bis zum 31.1.2020 abgeholt werden.

Weitere Informationen zum Kalender und zur Arbeit der beiden Charity-Clubs sowie die jeweiligen Gewinnnummern finden Sie unter www.lionsclub-marl.de und www.lions-marl-im-revier.de.