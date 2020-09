Das Marler Patenschaftsprogramm dreizeit bietet einen neuen „Schnuppertermin“ an. Am Freitag, 25. September 2020 haben Interessenten ab 15:00 Uhr die Möglichkeit, sich auf dem Schulbauern- und Naturschutzhof in Recklinghausen über das generationenübergreifende Projekt zu informieren.

Dreizeit ist ein Projekt, in dem 1 Erwachsener und 2 Kinder gemeinsam in einem „Tandem“ verschiedene Themenfelder entdecken. Dabei geht es konkret um die Bereiche Landwirtschaft, Wald und Ernährung. In Marl ist das Projekt seit 2018 aktiv. Alle, die bisher im Projekt unterwegs sind, haben positive Erfahrungen gesammelt während sie sich gemeinsam neue Wissens- und Erfahrungsfelder erarbeitet haben. Die Förderung hat für alle einen praktischen Bezug.

Erwachsene, die an den Themenfeldern interessiert sind und mithelfen wollen, benachteiligten Kindern hier wichtige Lernerlebnisse zu ermöglichen, können sich für erste Informationen melden bei Projektkoordinatorin Susanne Effing.

Tel. 0176 76 66 47 34

Mail: s.effing@dreizeit.org

Nähere Informationen gibt es auch unter:www.dreizeit.org

Das ist dreizeit:

Seit 2015 gibt es das in Dortmund entwickelte Programm "dreizeit - miteinander entdecken, voneinander lernen". Projektträger für Marl ist der Verein WiLLmA, der seine Räume am Hülser Marktplatz hat. Projektkoordinatorin von dreizeit für Marl und Ansprechpartnerin für Interessenten ist Susanne Effing.

dreizeit bringt nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern auch verschiedene soziale Milieus, die ansonsten kaum Berührungspunkte haben, zusammen und führt sie durch Themenfelder, mit denen insbesondere die Kinder kaum noch Berührungspunkte haben.

Die mehrfach ausgezeichnete Initiative wird wissenschaftlich begleitet von der Ruhr-Universität Bochum.