Vor nunmehr drei Jahren stellte der Stadtspiegel den wunderbaren Lucky vor. Doch eine neue Familie hat der hübsche Fellträger bislang nicht gefunden. Getan hat sich trotzdem einiges in seinem Leben. Denn Lucky lebt auf einer Pflegestelle bei einem Hundetrainer in Marl und kann so besser trainiert werden. Lucky macht sich sehr gut und entwickelt sich positiv. Aber er sucht noch immer ein endgültiges Zuhause.

Ihm erging es leider wie vielen Hunden, die als Welpen angeschafft wurden. Denn sich für einen Border-Collie (wenn auch Mischling) zu entscheiden, heißt auch viel Freizeit in die gute Auslastung und Beschäftigung zu investieren, um einen ausgeglichenen und glücklichen Partner auf vier Pfoten zu haben. Und das bedenken leider viele Menschen nicht.

Seit geraumer Zeit ist es so, dass viele Hunde im pubertären Alter im Tierheim landen, weil der Hund sich ausprobiert und der Mensch eben nicht die erforderliche Zeit, Geduld und Konsequenz mit sich bringt. Das trifft auch auf Lucky zu, den lackschwarzen Border-Collie-Mix, der zirka 2016 geboren und dann mit knapp einem Jahr (2017) im Tierheim Marl abgegeben wurde.

Lucky zeigt Angst vor der Hand, denn durch Menschenhand scheint ihm nicht viel Gutes widerfahren zu sein. Er fletscht und setzt durchaus auch seine Zähne ein, wenn man ihn zum Beispiel anleinen möchte. Er kennt es auch nicht, einfach nur zu schmusen und menschliche Nähe zu genießen; dann ist er immer ganz unsicher. Deshalb ist die Pflegestelle in Marl für ihn eine Riesenchance.

Jetzt werden noch die richtigen Menschen gesucht, die mit Lucky - erst einmal eng begleitet durch seinem Hundetrainer - weiter durchs Leben gehen möchten. Lucky ist äußerst intelligent, scharfsinnig und wissbegierig; immerhin stecken in ihm die Gene eines Arbeits- und Hütehundes.Die Fellnase hat einen absolut guten Charakter und ist verträglich mit Artgenossen.

Bei Interesse melden Sie sich aktuell bitte per E-Mail (info@tierheim-marl.de) damit ein Kennenlern-/Beratungstermin vereinbart werden kann.