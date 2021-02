Stadt verschiebt den Marler Besentag

Der 22. Marler Besentag findet wegen der Corona-Pandemie nicht am 13. März 2021 statt. Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, steht ein Nachholtermin noch nicht fest. Trotz der Verschiebung können Marlerinnen und Marler unter strikter Einhaltung der dann gültigen Corona-Schutzverordnung Abfälle sammeln und für die Abfuhr beim Zentralen Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl anmelden.

Beim Sammeln der Abfälle sind die Bestimmungen der am 13. März gültigen Corona-Schutzverordnung konsequent einzuhalten.

Anmeldungen

Ab sofort können sich unentwegte Abfallsammler beim ZBH melden. Dazu ist dem ZBH mitzuteilen, wer wo und wann am 13. März sammelt und wo die Abfälle deponiert werden. Sperrmüll zählt allerdings nicht zu den Abfällen. Der ZBH bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 02365 / 99 54 23 oder per E-Mail an infozbh(at)marl.de.