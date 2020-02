Die Marler FIAN-Gruppe ist besorgt um die Sicherheit von Peter Kayiira.

Im September 2018 berichtete Peter Kayiira aus Uganda in Marl von der gewaltsamen Vertreibung von 401 Familien von ihrem Land. Profitiert hatte die Kaweri-Kaffeeplantage der Neumann Kaffee Gruppe aus Deutschland. Das war bereits 2001. Viele Familien leben seitdem in elenden Verhältnissen und leiden unter Hunger.

Unternehmen vertrieben Familien

Kurz vor Weihnachten sollte vor Gericht bereits eine endgültige Entscheidung zur Entschädigung getroffen werden. Die Staatsanwaltschaft bot für zerstörtes Eigentum der 401 Familien von umgerechnet nicht einmal 2.400 Euro pro Familie. Bedingung dafür ist aber, dass der Fall damit endgültig beigelegt ist. Klaus-Dieter Hein von der Marler FIAN-Gruppe: „Das Angebot ist zu niedrig. Denn ohne die Möglichkeit, sich neues Land zu kaufen, werden die Vertriebenen kaum aus der bitteren Armut entkommen, in der viele seit der Vertreibung leben.“

Unrechtmäßige und willkürliche Behandlung

Direkt nach der Verhandlung im Dezember wurde Peter Kayiira verhaftet. FIAN interpretiert das als politisch motiviert. Inzwischen haben 325 klagende Familien - zermürbt von dem langen Kampf - das Angebot angenommen. Kurz vor dem neuen Termin am 10. Februar wurde Kayiira entlassen und konnte an der Verhandlung teilnehmen. Dadurch sind die Interessen der Vertriebenen, die das Angebot nicht annehmen möchten, weil sie es als Fortsetzung des Unrechts empfinden, nicht unter den Tisch gefallen.

Gericht entscheidet am 12. März

Das Hohe Gericht vertagte eine Entscheidung zur Entschädigung auf den 12. März.

Aber FIAN ist besorgt um seine Sicherheit und appelliert deshalb an den ugandischen Staat, das deutsche Außenministerium und die deutsche Botschaft in Uganda alles zu tun, um Peter Kayiira vor unrechtmäßiger und willkürlicher Behandlung zu schützen. Dieser Forderung schließt sich die Marler FIAN-Gruppe an.