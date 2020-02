Jahrelang war der Briefmarken Sammler Verein Marl 1959 e.V. in der Kinder- und Jugendarbeit sehr aktiv. In der Grundschule Sickingmühle wurde den kleinen Sammlern erklärt, wie ein Sammelalbum geführt wird und gemeinsam wurden Briefmarken gestaltet.



Nun möchte der Verein eine Jugendgruppe bilden. Für Kinder und Jugendliche ist die Mitgliedschaft in unserem Verein kostenlos. Briefmarken und Münzen sammeln fördert Phantasie, Fingerfertigkeit, Geschichts- und Geographiewissen, läßt Zusammenhänge erkennen und fördert das Verständnis für Ordnung. Selbst Goethe soll schon gesagt haben: "Sammler sind glückliche Menschen!"

Interessierte Nachwuchssammler können sich bei Gerd Mentfewitz, Telefon: 02365 / 24243 oder Ludger Köhler unter 02365 / 42473 melden. Weitere Informationen gibt es außerdem am Samstag, 7. März, ab 9.30 Uhr bei der 40. Briefmarken- und Münzenbörse im Marler Stern. Die Kids erhalten sammlerisches Material, ein Album und eine Pinzette. Zudem besteht die Möglichkeit einen sammlerischen Führerschein abschließen.

Die regelmäßigen Treffen finden jeden 1. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr und jeden 3. Sonntag im Monat ab 9.30 Uhr im Hans-Katzer-Haus in Marl-Drewer oder vierwöchentlich ab 11 Uhr im Restaurant Müllerin in Marl-Sickingmühle statt. Auch ältere Interressierte, Besucher und Sammelfreunde sind herzlich willkommen.