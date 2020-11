Auch in Zeiten der Corona-Pandemie haben sich die Mitglieder der beiden Lions Clubs in Marl hohe Ziele gesetzt und diese auch fast schon erreicht. Rund 5.000 Benefiz-Adventskalender wollen die Mitglieder der beiden Charity-Clubs, der Lions Club Marl-im-Revier und der Lions Club Marl, bis zum 28. November unter die Marler Bevölkerung bringen. „Wir waren zur Mitte diesen Jahres sehr skeptisch, ob wir dieses Ziel unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt annähernd erreichen können,“ erläutert Anke Eich, Präsidentin des Lions Club Marl-im-Revier. „Schließlich sind alle Großveranstaltungen, auf denen wir im letzten Jahr die Kalender verkaufen konnten, der Pandemie zum Opfer gefallen.“

Und deshalb wurde den Mitgliedern der beiden Clubs umso mehr persönliches Engagement über kleine Verkaufsaktionen und viel Mundpropaganda und persönlichen Ansprachen abverlangt. So konnte die Zahl der offiziellen Verkaufsstellen durch die persönliche Ansprache der Geschäftsinhaber nahezu vervierfacht werden. Auch der Absatz über ein Bestellformular auf der Internetseite übertraf die Erwartungen der Verantwortlichen. So konnten alleine über diesen Weg über 200 Kalender verkauft werden. „Besonders erfreulich war, dass auch die Preisspender, trotz der für Geschäftsleute meist finanziell angespannten Situation, mitgezogen haben,“ ergänzt Steve Meyer, Präsident des Lions Club Marl. So war die Gesamtsumme der Preise mit rund 13.000 € auf dem Niveau des Vorjahres.

Jetzt steht für die Lions-Mitglieder der Endspurt an…und sie sind zuversichtlich, dass sie das hochgesteckte Ziel aus tatsächlich mit Hilfe der Marler Bürger erreichen könnten. Mit drei weiteren Verkaufsaktionen wollen die Lions jetzt die restlichen Kalender an spendenwillige Bürger verkaufen. Dabei wird die Aktion an zwei Tagen mit einer Lebensmittelsammelaktion für die Marler Tafel verknüpft. Denn auch diese Benefizmaßnahme wollten die Mitglieder nicht der Pandemie zum Opfer fallen lassen. So werden die Löwen am Freitag, dem 20.11. von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, dem 21.11. von 10 bis 16 Uhr Ihren Stand im Kaufland in Hüls aufbauen. Ebenfalls am Samstag ist ein Team von 9 bis 16.30 Uhr im EDEKA-Markt Köhne am Ovelheider Weg im Einsatz, um die Kalender zu verkaufen. Letzter Verkaufstag ist dann am Samstag, den 28.11.2020 von 9 bis 16 Uhr im Marler Stern. An diesem Termin endet auch der Vorverkauf über die Vorverkaufsstellen.

Alle Infos in Kürze:

• Kalenderpreis: 5 €

• Auflage 5.000 Exemplare

• Motiv: La Tortuga vor dem verschneiten Theater Marl, Foto: Horst Drechsel

• Der Reinerlös aus dem Verkauf geht an karitative Organisationen in Marl

• Insgesamt 360 Preise im Gesamtwert von 13.000 €, Hauptpreis 1.000 € in Bar

Sonderverkaufstermine:

• Freitag, 20.11.2020, 15-19 Uhr, Kaufland Hüls, Lebensmittelsammelaktion für die Marler Tafel und Kalenderverkauf

• Samstag, 21.11.2020, 10-16 Uhr, Kaufland Hüls: Lebensmittelsammelaktion für Marler Tafel und Kalenderverkauf

• Samstag, 21.11.2020, 9-16.30 Uhr, EDEKA Koehne, Ovelheider Weg: Kalenderverkauf

• Letzte Verkaufsaktion der Kalender: Samstag, 28.11.2020, 10 – 16 Uhr, Marler Stern, Erdgeschoß

Internet:

Infos zur Aktion und eine Übersicht mit Adressen der rund 30 Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet: Alle Infos zum Kalender

Online-Bestellung: Online Bestellung Adventskalender

Facebook: News auf Facebook abonnieren