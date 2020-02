Sich während eines Fotoshootings in die Tiere zu verlieben, ist wirklich nicht schwer. So war das auch jetzt, als der junge Kater Pebbles im Foto festgehalten werden sollte, um ihn der Welt vorzustellen. Diese Bilderrstrecke zeigt es deutlich.

Mit ganzem Herzen und vollem Körpereinsatz war der hübsche Junge dabei und ließ sich durch nichts abbringen. Ein Spaß für alle Beteiligten mit etwas Bewegung für Pebbles.

Auf Fabrikgelände zur Welt gekommen

Dabei standen die Karten für den jungen Kater nicht gut, als er im Juni 2019 auf einem großen Firmengelände in Marl zur Welt kam. Gott sei Dank fiel das auf und so kam Pebbles Anfang August 2019 in das Tierheim Marl.

Pebbles ist erst einmal etwas zurückhaltend, lässt sich aber schnell überzeugen und auch das Anfassen ist kein Problem. Pebbles ist ein netter und wirklich lieber Stubentiger.

Für den sehr sozialen Kater wird ein ruhigeres Zuhause mit einem lieben, etwa gleich alten Artgenossen gesucht. Toll wären auch Zweibeiner, die gerne mal Zeit für ein Spielchen aufbringen. Wenn örtlich möglich, kann nach Eingewöhnung gerne Freigang angeboten werden, muss aber nicht. Schön wäre natürlich ein gesicherter Balkon oder ähnliches. Kleinere Kinder sind ihm fremd. Hunde kennt Pebbles nicht.

Kontakt

Wer mehr über die zarte Samtpfote wissen möchte, meldet sich unter 02365/21942. Tierheim Marl-Haltern, Knappenstraße 81 in Marl.

Öffnungszeiten

Freitag: 14 bis 17 Uhr, Mittwoch: 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 13 bis 17 Uhr. Montag, Dienstag und Donnerstag geschlossen.