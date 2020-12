Sich in seinen eigenen vier Wänden rundum wohlfühlen – das ist für viele Menschen leider nicht so einfach. Gerade bei mittlerem bis kleinem Budget bedeutet „bezahlbarer Wohnraum“ viel zu oft auch Wohnraum mit schlechter Ausstattung. Genau das macht belvona, ein Wohnungsunternehmen aus Düsseldorf, anders. Das Konzept: Bezahlbarer Luxus schon ab 349 Euro pro Monat.

Wie sieht bezahlbarer Luxus von blevona aus?

First-Class Ausstattung zum Economy Preis – so beschreibt belvona das Konzept „Bezahlbarer Luxus“. Zentrales Element der auf dem Markt einzigartigen Strategie ist dabei eine gut durchdachte und erprobte Systembauweise, die es ermöglicht, Wohnungen vollständig und anhand höchster Ansprüche zu sanieren, ohne damit den Preis in die Höhe zu treiben. Nicht nur in einem erst kürzlich veröffentlichten Video, sondern auch in den an allen belvona Standorten eingerichteten Musterwohnungen können sich Interessenten derzeit selbst davon überzeugen, wie das Ergebnis des ambitionierten Konzeptes aussieht.

Zentrale Ausstattungsmerkmale der neuen belvona Wohnungen sind zum einen die hochwertigen Böden. In den Fluren, in der Küche und im Bad wird großformatiger Natursteinboden in grauer Marmor-Optik verlegt. In den Wohnräumen hat belvona sich für einen Boden im Fischgrät-Muster entschieden, was nicht nur gemütlich, sondern auch stilvoll aussieht. Sehr edel ist auch der weiße Marmor in den Bädern. Hochwertige Kassettentüren und Zargen wurden ebenfalls verbaut, sodass ein wertiger, luxuriöser Gesamteindruck entsteht. Dass diese Ausstattung für einen durchaus bezahlbaren Preis zu haben ist, ist bei belvona Programm.

Mehr als nur ein Wohn-Standard – bezahlbarer Luxus als Konzept

belvona verfolgt mit der Luxus-Ausstattung zum günstigen Preis eine klare Strategie: Mieterinnen und Mieter in den Mittelpunkt stellen. Wo andere Wohnungsunternehmen rücksichtslos spekulieren und bezahlbaren Wohnraum verschwinden lassen, will belvona es besser machen – und setzt das auch um. Nicht nur die erstklassig ausgestatteten Luxuswohnungen zum günstigen Preis sollen dabei wirken: Auch ein auf direkten Kontakt ausgelegtes Servicekonzept spielt eine wichtige Rolle.

„Wir möchten alte Werte aus der Vermietung wiederbeleben. Das Verhältnis zwischen Bewohnern und Vermietern ist heute zunehmend anonym und unpersönlich. Dabei verlieren große Wohnungsunternehmen die soziale Verantwortung aus den Augen, die sie tragen. Wir wollen genau das nicht und sind deshalb für unsere Mieterinnen und Mieter immer persönlich erreichbar“, erklärt belvona das Servicekonzept. An jedem Standort des Wohnungsunternehmens sorgen feste Property Manager dafür, dass Bewohner Fragen und Probleme schnell und direkt klären können. Die Devise der belvona ist es dabei, schnellstmöglich Tagen folgen zu lassen.

„Wir haben an zahlreichen Standorten saniert, renoviert und repariert, was das Zeug hält. Viele Objekte und Anlagen, die unter den Vorbesitzern noch vernachlässigt wurden, sehen heute super aus und bieten Bewohnern ein gemütliches und dabei schönes Zuhause. Unser Luxus Konzept führt das konsequent weiter. Warum sollten sich Mieterinnen und Mieter mit einer Wohnung zufriedengeben, die nicht höchsten Anforderungen gerecht wird? Mit unserem Konzept zeigen wir, dass Luxus bezahlbar geht. Man muss nur auf horrende Margen verzichten und im Interesse der Bewohner handeln“, so belvona.