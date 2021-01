Vielen Wohnungssuchenden bietet sich ein ernüchterndes Bild, wenn sie ein Zuhause suchen, das nicht nur bezahlbar, sondern auch top ausgestattet ist. Die letzten Monate haben verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich in seiner Wohnung rundum wohlfühlen zu können – kein Wunder also, dass sich die Ansprüche wandeln. Wer sich aber einen Wohnstandard wünscht, der auf Neubau-Niveau liegt, muss tief in die Tasche greifen. Das Wohnungsunternehmen belvona ist hier eine echte Ausnahmeerscheinung, denn belvona bietet echten Luxus zum bezahlbaren Preis. Und das ist lange nicht alles, was der Vorzeige-Vermieter zu bieten hat.

belvona hat 2020 viel für Mieterinnen und Mieter geleistet – mehr als 1000 Schäden konnten allein innerhalb der letzten 4 Wochen behoben werden

Im letzten Jahr hat belvona in ganz Deutschland zahlreiche Objekte und Wohnanlagen übernommen. Vorbesitzer hatten hier nicht selten Renovierungen und Sanierungen aufgeschoben. Damit sich alle Bewohner wieder in ihrem Zuhause wohlfühlen können, hat belvona an allen Standorten schon ab dem ersten Tag der Übernahme damit begonnen, Schäden zu beheben und alle weiteren Arbeiten zügig zu planen. Auch in einer anspruchsvollen Zeit hat das Wohnungsunternehmen es mit viel Einsatz und Engagement geschafft, seine Wohnanlagen zu erneuern und zu verschönern. Von neuen Armaturen im Bad bis hin zu neu gestrichenen Kellern und Fluren - allein in den letzten vier Wochen verzeichnete das Unternehmen mehr als 1000 behobene Schäden – eine Anzahl, die gerade in der anspruchsvollen Zeit der letzten Monate beeindruckt. Und auch für die laufende Pflege aller Anlagen ist durch den Facility-Management Partner Prodomus gesorgt.

Der Erfolg des vergangenen Jahres ist Ergebnis eines starken Service-Konzepts, das an allen belvona Standorten umgesetzt wird. Fest zugeteilte Property Manager sind für Bewohner stets erreichbar – ganz egal ob per E-Mail oder Telefon. Auf Aushängen in allen Gebäuden finden Mieterinnen und Mieter alle wichtigen Angaben und Kontaktdaten. Wenn sie einen Schaden melden, reagiert belvona sofort und kümmert sich zügig um eine Lösung. Dieses schnelle und vor allem direkte Vorgehen hat im vergangenen Jahr zahlreiche Mieterinnen und Mieter überzeugt, und wird auch im nächsten Jahr dabei helfen, das Ziel von belvona zu erreichen: Nichts Geringeres als 100% Mieterzufriedenheit strebt der Vorzeige-Vermieter an.

100% Mieterzufriedenheit – auch die frisch sanierten und bezahlbaren Luxuswohnungen leisten dazu einen Beitrag

Edler, weißer Marmor im Bad, Fischgrät-Muster Böden in den Wohnräumen, hochwertige Kassettentüren und Zargen, großformatiger Natursteinboden in Marmor-Optik in Fluren, Küchen und Bädern – dass es sich dabei um bezahlbaren Wohnraum handelt, ist für viele Interessenten kaum zu glauben. Und doch stimmt es: schon ab 349 Euro pro Monat kann man sich mit belvona eine echte Luxuswohnung leisten. Durch den Verzicht auf hohe Margen und Spekulation sowie eine ausgeklügelte Systembauweise macht belvona es möglich, bezahlbaren Wohnraum auf Neubau Niveau an allen Standorten anzubieten.

Die frisch sanierten Luxuswohnungen sind ein wichtiger Teil dessen, was belvona zu einem Vorzeige-Wohnungsunternehmen macht. Der persönliche, umfassende und direkte Service des Vermieters überzeugt in Verbindung mit einer Wohnungsausstattung, die auf dem Markt ihresgleichen sucht.

Auf ganzer Linie verwirklicht belvona eine einfache, jedoch viel zu oft vergessene Idee: ein offenes, ehrliches und nahes Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter, wie man es aus der Zeit vor großen, gesichtslosen Wohnungsunternehmen kennt.