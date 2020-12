Die Pandemie verändert unser Leben und die gesamte Gesellschaft. Viele Menschen arbeiten von Zuhause aus oder sind tagtäglich großen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Unternehmen und Geschäfte überstehen die harten Zeiten nicht, Selbstständige wissen nicht weiter und Kinder sind durch ausfallenden Schulunterricht sowie enge Kontaktbeschränkungen frustriert und gelangweilt.

Was sich gerade in diesen Monaten ebenfalls verändert, ist unsere Vorstellung vom Wohnen. Wie möchte ich leben, wenn ich einen großen Teil meines Tages Zuhause verbringen muss? Was benötige ich in meinen eigenen vier Wänden und was müssen sie mir bieten? Und noch wichtiger: Kann ich mir eine erstklassige Ausstattung überhaupt leisten? belvona, ein Düsseldorfer Wohnungsunternehmen, gibt darauf mit einem einzigartigen Konzept eine klare Antwort: ja! Das Unternehmen bietet bezahlbaren Luxus – First-Class Wohnungen zum Economy Preis.

belvona bietet Menschen bezahlbaren Luxus – ein Konzept, das gerade jetzt gut ankommt

Schon seit geraumer Zeit ist die Immobilienbranche im Wandel. Die Ansprüche der Mieterinnen und Mieter an ihr Zuhause verändern sich stetig. Zogen die Menschen in den letzten Jahrzehnten vermehrt in die Städte - gerade auch berufsbedingt - kehrt sich dieser Trend nun wieder um. Digitalisierung, eine bessere Infrastruktur und eine steigende Anzahl von Autos pro Haushalt machen es möglich, dass zentrales Wohnen langsam aber sicher nicht mehr notwendig ist.

Stattdessen steht vor allem das Wohlfühlen im Vordergrund. Besonders jetzt während der Pandemie merken viele Mieterinnen und Mieter erst, was ihnen wirklich wichtig ist: großzügige Wohnungen, helle Räume, eine gute Aufteilung der Zimmer sowie eine Rückzugsmöglichkeit in Form eines Balkons oder auch bloß eines Gemeinschaftsgartens. Doch Wohnungen, die all diese Ansprüche erfüllen, sind im innerstädtischen Bereich selten und zudem auch kaum bezahlbar. Wohnungsunternehmen und Gesellschaften verlangen zum Teil horrende Preise für schlecht oder mittelmäßig ausgestattete Wohnungen und finden aufgrund des ungleichen Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage natürlich trotzdem mühelos Abnehmer.

Luxuswohnungen ab 349 Euro – belvona setzt auf hohe Standards und mieterorientiertes Wohnen

belvona agiert nicht anhand rein kapitalistischer Vorgaben, sondern stellt die Frage danach, was Mieterinnen und Mieter brauchen, um sich wohlzufühlen. Ihre neuen Luxuswohnungen vereinen das, was für andere Wohnungsunternehmen nicht machbar scheint: Höchste Wohnstandards und erschwingliche Mieten. Schon ab 349 Euro Kaltmiete finden sich komplett sanierte Luxuswohnungen in gepflegten Wohnanlagen.

Edler Natursteinboden in Marmor-Optik, erstklassige Kassettentüren und Zargen, wunderschöne Böden im Fischgrät-Muster, weißer, großformatiger Marmor im Bad - beim Anblick der an allen Standorten eingerichteten Musterwohnungen lässt sich sofort erkennen, dass das Versprechen der belvona stimmt: Luxus kann sich jeder leisten. „Es ist eben nur die Frage, ob Wohnungsunternehmen auch dazu bereit sind, Luxusausstattungen für einen günstigen Preis bereitzustellen,“ so eine Sprecherin der belvona. „Unser Anliegen ist es, einer breiten Masse höchste Wohnstandards zu bieten – jeder soll sich in seinen eigenen vier Wänden richtig wohlfühlen können.“

Dank jahrelanger Branchenerfahrung, optimierter Prozesse und ihrer fundierten Wohnwirtschaftskompetenz gelingt es belvona, auf große Margen zu verzichten. Und nicht nur in puncto Miete schlägt das Unternehmen seinen eigenen Weg ein. Ganz nach dem Motto „Neues Wohnen mit alten Werten“ setzt belvona vor allem auf Menschlichkeit, Nähe und Erreichbarkeit. Das Unternehmen stellt in seinen Wohnanlagen Property Manager ab, die als nahbares Bindeglied zwischen Vermietung und Mietern fungieren und als Ansprechpartner immer ein offenes Ohr haben.

So versucht die belvona ihren Mieterinnen und Mietern in der Pandemie und auch danach einen ansprechenden Wohnraum bereitzustellen. Dieser erfüllt nicht nur Luxusstandards, obwohl er zu Durchschnittspreisen erhältlich ist, sondern verspricht auch noch ein mieterorientiertes Wohnen, bei dem der Mensch und nicht der Profit im Vordergrund steht.