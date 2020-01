Als Inhabergeführter Meisterbetrieb der Dachdecker-Innung

in Marl-Mitte (Kreis Recklinghausen)

sind wir im Bereich der Flachdächer, Dachbegrünung, Fassaden, Klempnerarbeiten mit Metallen wie Zink, Kupfer, Aluminium, Blei oder Edelstahl, Dachschmuck, Dachentwässerung, Carports, Balkonen und Loggias, Wohnraum Dachfenster und vielem mehr tätig .

Neben Qualität sind Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und ständige Weiterbildungen wichtige Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Dachdecker (m/w/d)

Du fragst dich was wir dir bieten können?

Respekt, Wertschätzung und Anerkennung deiner Person und deiner Arbeit

Einen tollen Standort mit einem neuen Firmengebäude

Ein super Team aus aufgeschlossenen, motivierten und sympathischen Kollegen

Eine attraktive Vergütung je nach Qualifikation

Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld

Know How und Expertise aus über 15 Jahren Berufs- und Unternehmenserfahrung

Strukturiertes System an Arbeitsabläufen und Arbeitsorganisation

Moderne Firmenfahrzeuge

Effiziente Werkzeuge und Arbeitsmittel

Einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz

Bewirb dich also jetzt bei uns und werde Teil unseres Teams!

Schicke uns deine Bewerbung ganz einfach

per E-Mail an: info@dachdecker-luerkens.de

oder per Post an:

Lürkens Bedachungen GmbH & Co. KG, Spechtstrasse 92, D-45772 Marl

Alternativ kannst du uns deine Bewerbung selbstverständlich, nach Terminabsprache unter den Ruf.-Nummer Telefon: 0049 - (0)2365 - 44 55 1 oder Mobil: 0049 - (0)162 - 66 52 80 7 auch persönlich übergeben.

Wir freuen uns auf dich! – mit Thomas Lürkens / Dachdecker- & Klempnermeister hier: Marl.