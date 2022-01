Jörn Tüffers früher Medienhaus Bauer in Marl wird Leiter der Redaktion im Rhein-Erft-Kreis von Kölner Stadt-Anzeiger und Kölnische Rundschau

Jörn Tüffers ist neuer Leiter der Redaktion im Rhein-Erft-Kreis: Der 56-Jährige hat die Gemeinschaftsredaktion von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ am 1. Januar übernommen. Der langjährige Lokalchef Bernd Rupprecht geht in den Ruhestand.

vom Medienhaus Bauer in Marl

Die Redaktion Rhein-Erft von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Kölnische Rundschau" steht seit dem 1. Januar 2022 unter der Leitung von Jörn Tüffers (56). Er wechselt vom Medienhaus Bauer in Marl, wo er Lokalredaktionen im nördlichen Ruhrgebiet geführt hat, in den Rhein-Erft-Kreis. Der bisherige, langjährige Lokalchef Bernd Rupprecht (62) verabschiedete sich zum Jahresende 2021 in den Ruhestand.

Berufliche Stationen

Jörn Tüffers war nach seiner journalistischen Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger 17 Jahre bei der Rheinischen Post an verschiedenen Standorten unter anderem als Redaktionsleiter, Blattmacher und Newsdesk-Manager tätig. Weitere Stationen waren das Solinger Tageblatt, die Frankfurter Neue Presse und zuletzt die Lokalredaktionen des Medienhauses Bauer. Der gebürtige Wuppertaler verfügt über große Erfahrung als Lokalchef und in digitalen Transformations-Prozessen bei Zeitungen. Er freut sich „auf viele spannende Begegnungen im Rhein-Erft-Kreis und darauf, die Entwicklungen und Herausforderungen der Region journalistisch begleiten zu können“.