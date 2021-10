Kreis Recklinghausen und Partner auf der EXPO REAL 2021 in München

Der Kreis Recklinghausen zieht gemeinsam mit seinen Partnern nach der EXPO REAL 2021 eine positive Bilanz. Auf der internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen in München zeichnete sich großes Interesse ab: Viele Gespräche legten den Grundstein für potentielle Aufträge und Projekte.

"Die Expo Real ist ein gutes Forum, um den Kreis Recklinghausen in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt zu machen, auf seine Vorzüge hinzuweisen und natürlich auch auf die vielen Möglichkeiten, die Investoren bei uns im Kreisgebiet realisieren können", erklärt Landrat Bodo Klimpel. Auf der EXPO REAL hat der Kreis verschiedenen Flächen wie gate.ruhr in Marl, New Park in Datteln oder Blumenthal in Recklinghausen vorgestellt und sich mit Investoren und Projekt-Entwicklern getroffen, um über einzelne Projekte und Flächen zu diskutieren. "Dabei konnten wir vielversprechende Kontakte knüpfen", fasst Klimpel zusammen.

Dieses Fazit zieht auch Dr. Uta Willim, Fachdienstleiterin Wirtschaft, und zeigt sich zufrieden über den Besuch der Messe: "Ausführliche und spannende Gespräche haben die diesjährige EXPO Real in München geprägt." Neben neuen Kontakten konnten vorhandene Netzwerke gepflegt und Erfahrungen mit anderen Regionen ausgetauscht werden. Der sogenannte "Investoren Round Table" bot als Speeddating ein neues Format für gezielte Gespräche mit Investoren. Großen Zuspruch verzeichneten auch die mitausstellenden Unternehmen Danielzik Baumanagement aus Gladbeck, Senft GmbH aus Herten, Sparkasse Vest Recklinghausen und Vest Hausverwaltung KG aus Recklinghausen sowie die Ansprechpartner Castrop-Rauxel, Marl, Oer-Erkenschwick und Recklinghausen.

Deutlich geringere Aussteller- und Besucherzahlen im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie taten dem Messeauftritt keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Attraktivität des Kreises als zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und als lebenswerte Region zeigte sich am regen Austausch mit Investoren und Projektentwicklern am durchgehend gut besuchten Messestand.

Für die Vertreter des Kreises Recklinghausen steht bereits jetzt fest, dass sie auch 2022 wieder auf der EXPO REAL als größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa vertreten sein