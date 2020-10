Zu diesem Anlass waren Familie und enge Freunde zu Gast in den wunderbar gestalteten Räumen um zusammen mit Sandra Schoknecht die Neueröffnung zu feiern.

Ihre Fachgebiete sind:

Persönlichkeitsentwicklung

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl stärken

mentale Blockaden, Ängste und Unsicherheiten erkennen und lösen

Krisenbewältigung

Innere Ruhe finden

gesunde Lebensführung

Ziele schärfen und erreichen

Stresskompetenz erlangen

Achtsamkeitstraining

Wenn Sie Unterstützung bei folgenden beruflichen Themen benötigen, sind Sie in ihrem Coaching genau richtig:

​Stresskompetenz

Burnout-Prävention

Stärkenanalyse

persönliche Standortbestimmung

der Umgang mit Konflikten

Work-Life-Balance

die berufliche Weiterentwicklung

außerdem bietet sie

Business-Coaching für Teams und Führungskräfte:

​

Kontaktdaten:

Sandra Schoknecht Coaching

Elbestraße 10

45768 Marl

Tel.: 02365 8563389

Mobil: 0176 7040498

E-Mail: info@sandra-schoknecht-coaching.de

Terminabsprachen sind in folgenden Zeiten möglich

Mo.-Fr. : 08:00 - 20:00 Uhr

Sa.+So. : 09:00 - 20:00 Uhr