Schweißschule für die zertifizierte Aus- und Fortbildung in Marl eröffnet

Eine neue Schweißschule öffnet ihr Türen. Bei der Alfa-Solution finden künftige Schweißerschüler beste Bedingungen für die zertifizierte Aus- und Fortbildung sowie für Umschulungen vor.





Hoch mordern ausgestattete Schweißkabinen

Nach Pandemie bedingter Wartezeit konnte die Alfa-Solution GmbH&Co.KG ihre Schweißschule nun endlich eröffnen. Ein kompetentes Team unter Leitung von Andre Sirrenberg, einem erfahrenen Metallbau- und Schweißermeister mit Ausbildungsbefähigung, bietet ab sofort Schulungen und Umschulungen zum Schweißer an. Dafür stehen in der Zechenstraße 7 insgesamt 13 moderne und komplett ausgestattete Schweißkabinen zur Verfügung. Auch gewerbliche Seminare sowie Fortbildungen gehören zum Angebot. Wer Bedarf an Spezialwerkzeug oder Arbeitskleidung hat, ist bei der Alfa-Solution ebenfalls an der richtigen Adresse und kann sich entsprechendes Equipment ausleihen.

Mit ihrer Schweißschule möchten die Geschäftsführer Udo Wolfsdorff und Betriebsleiter Sebastian Scheiwe neue Schulungskapazitäten schaffen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und auch Handwerkskräfte für den eigenen Bedarf zu gewinnen.

Neue Perspektiven durch die Schweißerschulung

Denn nach Ansicht von Inhaber Udo Wolfsdorff bietet die Umschulung zum Schweißer auf dem stark umworbenen Fachkräftemarkt viel versprechende Perspektiven. Als erster Umschüler profitiert Timo Sommer von den Angeboten und der Ausstattung der Schweißschule.

Die Alfa-Solution GmbH&Co.KG arbeitet im Schweißbereich auch mit dem örtlichen Jobcenter zusammen. „Interessierte Arbeitssuchende können sich gern unverbindlich bei uns bewerben“, sagt Udo Wolfsdorff.

Die Alfa-Gruppe

Sie gehört zusammen mit der Alfa-Industries GmbH und Alfa-Bau GmbH zur Alfa-Gruppe, die ihren Sitz im Gewerbegebiet Dümmerweg 202 in Marl hat. Eigentümer Udo Wolfsdorff war früher Steiger im Steinkohlenbergbau und arbeitete auf dem Bergwerk Schlägel & Eisen in Herten. Danach bildete er sich beruflich weiter und machte sich mit der Alfa-Gruppe selbständig. Die Alfa-Gruppe arbeitet heute bundesweit mit namhaften Kunden wie Eon, Vestolit oder Ineos zusammen.