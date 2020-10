Arbeitsgruppe Unfallverhütung

Fußgängerübergang am Ovelheider Weg in Höhe Edeka Köhne

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Unfallverhütung hat der Ortsverband der CDU Lenkerbeck nun angeschrieben.

. . . . es gibt in Lenkerbeck eine Anzahl Anregungen, dass Thema Übergang am Ovelheider Weg in Höhe Edeka Köhne am Ovelheider Weg zu thematisieren. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich im Prinzip einen Übergang für Fußgänger und Radfahrer in mittelbarer Höhe der angrenzenden Schubertstr.

Das neue Einkaufscenter in Marl-Lenkerbeck ist äußerst beliebt und bietet neben einer Paketstation, Tankstelle, Lottogeschäft, Getränkecenter etc. auch eine Bäckerei mit angeschlossener Außengastronomie an.

Die Besucher kommen auch zu einem großen Teil aus dem Marler Osten von Hüls bis Sinsen und nutzen erfreulicherweise Ihr Fahrrad oder kommen als Fußgänger.



Der Lenkerbecker Vorstand hat sich ausgiebig mit dem Thema befasst und empfiehlt bzw. unterstützt die Prüfung des gewünschten Anliegens.

Wir stehen für einen möglichen Vor-Ort-Termin gerne zur Verfügung und hoffen, dass dieser als Gefahrenpunkt empfundene Bereich entschärft werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

CDU Marl-Lenkerbeck

Uwe Göddenhenrich

Vorsitzender

Christiane Elsner

stellv. Vorsitzende