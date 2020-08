Stadtplanungsausschuss Marl besuchte die Firma AS Bauer GmbH

Ein lauter Knall. Die Besucher staunten nicht schlecht, als die Deospray-Dose nach nur wenigen Sekunden in der Hitze einer kleinen Flamme explodierte. „Die Gefahr, die insbesondere in der Sommerzeit von erhitzten Sprühdosen ausgehen kann, wird oft unterschätzt“, erklärte Oliver Bauer, Geschäftsführer der AS Bauer GmbH, den Vertreterinnen und Vertreter des Stadtplanungsausschusses beim letzten Sommerbesuch.

„Der Standort und das Gebäude haben uns direkt begeistert“

Ziel des letzten Besuches war die AS Bauer GmbH – eine Firma für Brandschutz und Arbeitssicherheit, die sich in diesem Jahr in Marl neu angesiedelt hat. Das Unternehmen AS Bauer wurde im Jahre 1999 von Oliver Bauer gegründet. Gemeinsam mit Christian Müller, ebenfalls Geschäftsführer, hat er das Unternehmen von Bochum zum neuen Standort nach Marl in den Industrie- und Technologiepark Frentrop verlagert. „Der Standort und das Gebäude haben uns direkt begeistert“, so Bauer. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen auf den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Health, Safety, Security & Environment (HSE) und Produktsicherheit. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter und bildet Nachwuchsfachkräfte zu Brandschutzhelferinnen und -helfern sowie Sicherheitsbeauftragten für Baustellen aus. Außerdem betreuen und beraten die Mitarbeiter sowohl Mittelständler als auch Großkonzerne in allen Fragen zum Arbeitsschutz und der Produktsicherheit. Entsprechend der Arbeitsfelder ist die AS Bauer GmbH Mitglied beim VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V.).

Die AS Bauer Akadmie bietet Schulungen und Weiterbildungen an

Zu den Kunden der AS Bauer GmbH zählen sowohl Unternehmen und Konzerne, die Gefährdungsbeurteilungen benötigen oder Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes suchen. Zusätzlich bietet die AS Bauer Akademie – eine Tochter der AS Bauer GmbH – Schulungen und Weiterbildungen in unterschiedlichen Sprachen an, die auf Wunsch auch als Inhouse-Seminare stattfinden können.