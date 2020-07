Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt Marl macht Firmenbesuche

Der Wirtschaftsförderungsausschusses der Stadt Marl beginnt in diesem Jahr wieder die traditionellen Sommerbesuche bei Marler Unternehmen. Insgesamt vier Firmen stehen dabei auf dem Programm.

Auch in diesem Jahr möchte sich der Wirtschaftsförderungsausschussein eigenes Bild über heimische Unternehmen unterschiedlichster Bereiche machen. Mit dem Besuch der Radwelt Jepkens in Marl Hüls Anfang Juli starten die Sommerbesuche. Anschließend geht es zur Glaserei Hagen, zur Anger Systemtechnik GmbH sowie zum neu angesiedelten Betrieb AS Bauer. Es ist eine Tradition des Wirtschaftsförderungsausschusses in jedem Jahr. Denn schließlich ist es wichtig, Unternehmen unserer Stadt zu besuchen und sich über die aktuelle Lage zu informieren. Der Ausschuss möchte den direkten Kontakt der Firmen aufrechterhalten. Zudem ist es wichtig zu erfahren, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die jeweiligen Unternehmen hat.