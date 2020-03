Diese ist eine von vielen Fragen, die beim Vortrag beantwortet wird. Der Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge ist für Frauen wichtig. Zumal sie häufig außerhalb des Berufes Vieles leisten, was dann in der Rentenversicherung besondere Berücksichtigung oder Beachtung finden sollte. Beispiele dafür sind die Auswirkungen von Elternzeit, der Pflege von Angehörigen, Teilzeitarbeit oder Mini-Jobs. Wir zeigen Ihnen, wie sich diese Tätigkeiten im Rentenversicherungskonto auswirken. Zudem wird dargestellt, welche Konsequenzen sich aus einer Scheidung mit Versorgungsaugleich auf die späteren Rentenansprüche ergeben.

Der Vortrag richtet sich an alle, die die Phase des Rentenbezuges und ihre persönliche Lebensplanung gut vorbereiten wollen.

Die Veranstaltung findet in jedem Fall statt. Um Anmeldung wird gebeten.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung Westfalen

Beginn Mi., 25.03.2020, 18:00 Uhr

Kursgebühr 0,00 €

Kursort

ASS Lendringsen, 104

Böingser Weg 5

58710 Menden