Der Sozialverband VdK Ortsverband Menden möchte Mitglieder und Gäste an seinen traditionellen Jahresempfangam 1.2.2020, 15.00 Uhr im Bodelschwinghhaus, erinnern. Ein Überraschungsgast, der in seinem langen Leben viele hohe Ämter innegehabt hat, spricht zu dem Thema Älterwerden in dieser Zeit.