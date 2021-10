Lürbke: Zur offiziellen Verleihung der Siegerurkunden an die Gewinner des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte der Märkische Kreis in der vergangenen Woche am Montag

27. September um 19.oo Uhr in die Turnhalle an der Grundschule nach Halver-Oberbrügge-

Ehringhausen eingeladen.

Dort erhielt die Delegation der Lürbke aus den Händen von Landrat Marco Voge die

Siegerurkunde zum 1. Preis der Kategorie 1 der Dörfer bis 500 Einwohner.

Als äußeres Zeichen der Freude erstellten die Lürbker ein Hinweisschild zum Siegerplatz 1 beim

Dorfwettbewerb 2021 „Unser Dorf hat Zukunft“ und stellten es am Montag im Ortsbereich Lürbke

an der Biebertalstraße auf. Spontan fanden sich einige Lürbker am Siegerschild ein und feierten die Nominierung zum MK - Golddorf 2021.

Es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man nach über 40 Jahren Teilnahme am Dorfwettbewerb

als Gewinner auf Kreisebene hervorgeht und den Siegerplatz 1 aus 2011, 2014 und 2017 in diesem Jahr zum 3. mal verteidigen konnte so Ulrich Ostermann Leiter des Dorfprojektes

„Lürbke – Unser Dorf hat Zukunft“.

Nach dieser erneuten Erstplatzierung steht schon jetzt fest, beim nächsten Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" im Jahre 2024 sind die Lürbker wieder mit dabei.