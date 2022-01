Der Verein „Aktiv für Lendringsen“, die Bieberschlümpfe und die Evangelische Kirchengemeinde Lendringsen laden herzlich in die „mobile“ Kleiderkammer in der Christuskirche ein. Seit dem Abriss des Matthias-Claudius-Hauses ist die ehemals in der Kirche untergebrachte Kleiderkammer nicht mehr geöffnet. Derzeit ist die Wiedereröffnung in den Räumlichkeiten am Bieberberg in Vorbereitung.

Um Interessierten in der Zwischenzeit die Möglichkeit zu eröffnen, in der kalten Jahreszeit an günstige Kleidungsstücke zu gelangen, planen die Veranstalter am Samstag, 29. Januar, von 14 bis 18 Uhr eine mobile Kleiderkammer in der Evangelischen Kirche. Im Angebot sind insbesondere warme Winterkleider und Winterjacken. Interessierte sind herzlich zum Stöbern eingeladen. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel.

Die Neueröffnung der Kleiderkammer ist für Anfang März 2022 geplant. Kleiderspenden können in der Zwischenzeit bei Petra Homberg nach Vereinbarung abgegeben werden.