Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag, 28. Dezember, an dem Weihnachtsbaum des Seniorenzentrums "Am Wasserrad" zu schaffen gemacht. Sie zerrissen die Lichterketten, die nun unbrauchbar sind, und klauten einen Eimer mit Netzsteckern für Lichterketten sowie eine Dreifach-Steckdose. Die Einrichtung erstattete Anzeige bei der Polizei.