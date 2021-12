Am Donnerstag, 9. Dezember, wurde an der Fröndenberger Straße ein Fahrrad ins Gebüsch gelegt. Zeugen beobachteten gegen 15 Uhr eine unbekannte Person, die das Bike in eine Hecke an einem Haus legte und sich entfernte. Die Person kehrte nicht zurück. Die Polizei stellte das Rad sicher. An dem Gestell befindet sich keine Rahmennummer. Die Polizei konnte den Drahtesel keinem gemeldeten Diebstahl zuordnen, auch wenn sie von einer Straftat ausgeht. Deshalb veröffentlicht sie ein Foto von dem Fahrzeug in der Hoffnung, dass der rechtmäßige Eigentümer sein Fahrrad wiedererkennt. Er kann sich melden bei der Polizei in Menden.