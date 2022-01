Am Samstag, 22. Januar, um 16 sowie um 18 Uhr erfüllen die Pianistin Susanne Wendel und der Geiger Ali Moraly den stimmungsvollen Kaminsaal von Gut Rödinghausen mit östlichen und westlichen Klängen.



Das Konzert bietet klassische und moderne Kompositionen. Susanne Wendel studierte Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Ihren Schwerpunkt legte sie auf Kammermusik und Liedbegleitung. In Meisterkursen unter anderem bei Ruggiero Ricci und Dietrich Fischer-Dieskau bildete sie ihre glänzenden Fähigkeiten weiter aus. Mehrfach war Wendel Preisträgerin bei Kammermusikwettbewerben in unterschiedlichen Besetzungen. Konzertreisen führten die Pianistin nach Großbritannien, Schweden, Finnland, Australien, Kanada, USA, China und in die Schweiz.

Der syrische Geiger, Komponist, Lehrer und Schriftsteller Ali Moraly ist 1979 in Damaskus geboren und lebt heute in Berlin. Nachdem Moraly Syrien 2012 verlassen musste, absolvierte er ein Master-Studium im Fach Violine an der Musikhochschule in Karlsruhe und erhielt unter anderem Engagements von der documenta14 in Kassel, dem Theater in Oldenburg, der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen und dem Tübinger BACH-Fest 2018. Zwischen 2004 und 2006 war er Mitglied des West Eastern DIVAN Orchestra unter Leitung von Daniel Barenboim. Moraly trat bereits im Nahen Osten, in Europa und in den USA auf.

Zum bestmöglichen Schutz aller Beteiligten wird das Konzert während der Corona-Pandemie zu zwei

Uhrzeiten mit begrenzter Zuschauerzahl angeboten. Die etwa 60-minütigen Konzerte sind inhaltlich identisch. Die Veranstalter bitten um Beachtung und Einhaltung der zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen (2G-Regel, Maskenpflicht auch auf den Sitzplätzen).

Tickets können online über www.proticket.de/Menden, telefonisch über die ProTicket-Hotline 0231-9172290 oder über die ProTicket-Vorverkaufsstellen www.vorverkaufsstellen.info bestellt werden.