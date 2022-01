Gemeinsam mit neun weiteren Standorten in NRW präsentiert die Dorte-Hilleke-Bücherei Menden bis Ende Februar ein großartiges Projekt des Videokünstlers Kai Fobbe: einen Poetry Slam in Gebärdensprache. Die Video-Installation „WORTE - ohne Worte“ ist während der Öffnungszeiten zuerst auf einem Monitor im Lesecafé der Bibliothek zu sehen. In den kommenden Wochen steht der Monitor in den verschiedenen Etagen der Bücherei.

Mit dabei ist einer der bekanntesten gehörlosen Poetry Deaf Slammer Deutschlands, Rafael Grombelka. Außerdem interpretieren Indika Sandaruwan, Laura Levita Valytè und Tomasz-Adrian Wojtas die Texte von Franz Hohler, Ror Wolf, Thomas Bernhard, Bertolt Brecht und Daniil Charms.

Ergänzt wird die Filmprojektion im öffentlichen Raum durch die App „motionartview“, die Hören-den den Film „Ohne Worte“ näherbringt. Die App bietet die Originaltexte der Stücke sowie eine „Rückübersetzung“ der Neuinterpretationen der Poetry Deaf Slammerinnen im Film.

Der entstandene Film kann ab sofort bis Februar 2022 im öffentlichen realen und digitalen Raum gesehen werden. Die Projektionsflächen stellen verschiedene Theater und Stadtbibliotheken in NRW zur Verfügung. Wer einen Eindruck über die Entstehung des Films bekommen möchte, findet einen Bericht auf WESTART hierzu https://www1.wdr.de (Suche Videoprojekt ohne Worte).