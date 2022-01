Warum zählt der Luerwald zu den Naturschätzen Südwestfalens? Welche Bedeutung hat der Winter für den Wald? Diese und weitere Fragen beantwortet die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Michaela Rothhöft bei einer Halbtageswanderung durch die Laubwälder des Natur-und Vogelschutzgebiets im Naturpark Sauerland Rothaargebirge am 30. Januar.

Startpunkt ist um 11 Uhr der Parkplatz des Freizeitzentrums Biebertal (Haus Lenze), Bieberkamp 83, in Menden-Lendringsen. Die Wanderung dauert etwa 3,5 Stunden (11 Kilometer) und geht vorbei an kleinen Dörfern und an Bächen entlang. Nach einem langen aber nicht sehr steilen Anstieg werden die Wanderinnen und Wanderer mit einer tollen Fernsicht belohnt. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene liegen die Kosten bei 5Euro pro Person. Nach der Wanderung besteht eine Einkehrmöglichkeit.

Hinweis: Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldebestätigung des Naturparks Sauerland Rothaargebirge möglich ist. Eine Anmeldung ist über die Mailadresse info@npsr.de oder die Telefonnummer 02974/9691838 erforderlich (Anmeldefrist: 28. Januar, 12 Uhr).

Die Führung findet unter den Auflagen der Corona-Schutzverordnung statt. Die Teilnahme an der Naturparkführung ist nur nach der 2-G-Regel (Geimpft/Genesen) erfolgen kann.

Der Nachweis (Impfpass/Corona-App) ist gegenüber der Naturparkführerin zu erbringen. Die Teilnehmer sollten sich kurz vor der Führung auf der Homepage des Naturparks vergewissern, ob die Führung stattfindet. Die Wanderung ist auf 15 Teilnehmer beschränkt.

Näheres unter www.npsr.de