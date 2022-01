Aufgrund der aktuell hohen Inzidenz im Märkischen Kreis haben die Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis in Absprache mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern beschlossen.

Ab Samstag, 29. Januar, gilt auf Empfehlung des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreises in den Einrichtungen der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (St. Elisabeth Hospital Iserlohn, St. Vincenz Krankenhaus Menden) ein zunächst auf 14 Tage begrenztes Besuchsverbot.

Diese Maßnahme bedeutet eine zusätzliche Verstärkung unserer hohen Sicherheitsstufe. Das dient natürlich zum einen dazu, die uns anvertrauten Patienten und unsere Mitarbeiter vor einer vermeidbaren Infektionsgefahr zu schützen. Zum anderen ermöglichen wir durch diese Maßnahmen auch weiterhin die medizinische Behandlung der Bevölkerung in der Region.

Im Einzelfall, wie bei dringenden medizinischen Fragestellungen oder Sterbebegleitungen, werden selbstverständlich Ausnahmen beim Besucherzugang nach vorheriger Absprache für nahestehende Personen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zugelassen. Nachrichten oder persönliche Utensilien werden wie gewohnt über den Empfang an die Patienten weitergegeben.

Aktuelle Änderungen auf der Homepage www.kkimk.de.