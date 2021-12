Mit der Umsetzung des Feriendorfes 2022 bietet das Team Kinder- und Jugendförderung der Stadt Menden in den ersten drei Sommerferienwochen ein neuartiges Programm für Kinder verschiedener Altersgruppen an.

Als Austragungsort wurde die Jugendbildungsstätte „Die Kluse“ in Menden ausgewählt, welche ihre Türen in den Sommerferien 2022 öffnet. Im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 15. Juli laden werktags von 7.45 Uhr bis 15 Uhr verschiedene Workshops zum Spielen, Toben und Entdecken ein. Willkommen sind alle Kinder in der Altersgruppe von sechs bis 14 Jahren. Das offene Angebot kann individuell genutzt und die Teilnahme von Tag zu Tag neu entschieden werden. Dabei besteht kein verbindlicher Betreuungsvertrag.

Die Kinder dürfen sich auf ein dreiwöchiges, abenteuerliches und spannendes Ferienprogramm freuen, welches als bundesfinanziertes Projekt für die Teilnehmenden kostenlos ist. Es können lediglich Kosten für die Verpflegung (wie das Mittagessen) anfallen.

Eine grundsätzliche Anmeldung für das Feriendorf 2022 ist nicht erforderlich. Zur besseren Planung und zum Informationsaustausch wird es einen Newsletter geben. Interessierten Eltern wird geraten, sich für diesen anzumelden, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Anmeldungen zum Newsletter sind unter jmndn-feriendorf@menden.de möglich.