Realschule Menden: Dienstags ist Schwimmunterricht der Klassen 5a, 5b und 5e. Darauf freuen sich die "Kleinen" immer ganz besonders, denn Sportlehrer Dominique Herrmann gestaltet den Unterricht stets abwechslungsreich und voller Überraschungen.

Schwimm-Azubi Tim Hauke springt ins Wasser.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Am Liebsten mögen die SchülerInnen spannende Wettkämpfe, bei denen die unterschiedlichen Schwimmstile zum Einsatz kommen. Diesmal sollte es einen ganz besonderen Wettkampf geben, bei dem Schwimm-Azubi Tim Hauke, gemeinsam mit Badleiterin Anna-Lena Barfels sowie ihrem Stellvertreter Thomas Pieper, gegen alle Knirpse antreten mussten.

Die SchülerInnen bildeten dabei zwei Mannschaften, die in einer Pendelstaffel möglichst viele Bahnen erschwimmen sollten. Die Gegner kamen schon der Vorstellung ins Schwitzen. Denn um den Trainingseffekt noch zu erhöhen, mussten die Erwachsenen in Dienstkleidung, also in kurzer Hose und T-Shirt, schwimmen. „Die Belastung in Kleidung zu schwimmen ist schon enorm“, weiß Schwimmlehrer Dominique Herrmann, „aber dadurch haben unsere Schülerinnen und Schüler eine reelle Chance gegen die Schwimmmeister“.

Und diese nutzten die Kleinen. Es gab reichlich Applaus, als die Fünftklässler die Staffel knapp für sich entscheiden konnten. Atemberaubende Spannung im Hallenbad.

Wer am Beckenrand stand, fieberte mit.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Damit auch die NichtschwimmerInnen an dieser Aktion teilnehmen konnten, gab es im Anschluss an die Staffel noch eine Aufgabe namens „Wasserbasketball“: Jeder Schüler, der nicht mitschwimmen konnte, hatte einen Wurf auf einen im Wasser treibenden Basketballkorb. Das Team des Hallenbades hatte gleich viele Würfe. Hier gab es ein Unentschieden, so dass die SchülerInnen knapp die gesamte "Challenge" für sich entscheiden konnten.

Zum Schluss gab es noch einen Wettkampf im Wasser-Basketball.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Die Begeisterung aller Teilnehmenden war riesig. Die Kinder freuten sich noch am nächsten Tag in der Schule über ihren knappen, aber verdienten Sieg. Alle hatten mächtig Spaß. „Diese Aktion sollten wir in Zukunft jedes Jahr durchführen“, betonte Anna-Lena Barfels vom Hallenbad Menden. So kann ein "feucht-fröhlicher" Jahreswechsel auch gestaltet werden.